Edirne'de köpek saldırısı kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Edirne'de misafirlikte bulunan bir grup arkadaş, kendilerine saldıran köpeğe taş atan arkadaşlarına tabanca ve tüfekle ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EDİRNE'de misafirliğe gittikleri evde, kendilerine saldıran köpeğe taş atan arkadaşlarına tabanca ve tüfekle ateş açıp Yakup Uygun'un (31) ölümüne, Umutcan Ayaz'ın (22) ise yaralanmasına yol açan şüphelilerden Uğur Kutlubay (40) tutuklandı, Ş.B. (32) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. ve Uğur Kutlubay'ın evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.?ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve Uğur Kutlubay ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve Kutlubay, av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, Ş.B. ve Kutlubay'ı gözaltına aldı. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ise köpeği alıp barınağa götürdü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Uğur Kutlubay, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. (DHA)