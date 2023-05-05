EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU

6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde coşku içinde kutlanıyor. Şenliklere katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, kentte yoğun kalabalık oluşturdu. Sarayiçi'ne gitmek için yola çıkanlar, yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. Binlerce kişi kutlamalara katılmak için Sarayiçi'ne akın etti. Tarihi yarımada Sarayiçi'nde kurulan büyük stant önünde toplanan, binlerce vatandaş, oyun havaları eşliğinde dans edip, eğlendi. Kimi yöresel kıyafetler, kimisi de renkli kıyafetler giyen vatandaşlar, baharın gelişine merhaba dedi. Yalova'dan gelen Zeynep Kaya, Yalova Çiftlikköy'den geliyorum. Allah'tan dilek diledik. Sağlık, mutluluk, huzur diledik. Memleketimize; dünyamıza, dirlik ve düzenlik istedik dedi. Sema Konyalı da, Bursa Mudanya'dan bugün için özel geldim. Giydiğim kıyafetleri kendim diktim. 10 senedir orada koroda şarkı söylüyorum. Kakava şenliklerini kesinlikle kaçırmıyorum. Eğlenmeyi, özellikle de bu şenliği çok seviyorum dedi.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamalara katılanlar, davullar ve zurnaler eşliğinde dans ederek eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.