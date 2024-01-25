Edirne'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı aletlerine ve bir otomobile el konuldu.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Lalapaşa'da 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazı aletlerine ve bir otomobile el konuldu.