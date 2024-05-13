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Edirne'de Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü Töreni Düzenlendi

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Edirne'de Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

Edirne'de, Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki tören çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, ebe ve hemşirelerin fedakarca çalışarak sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından olduğunu belirten Yıldırım, "Gerçekten bizim sağlık sistemimizde ebe ve hemşirelerimizin yapmış oldukları özverili ve çok değerli çalışmalar tüm emeklerimizin görünmesine, hastalarımızın memnun olmasına ve şifaya kavuşmasına vesile oluyor. Her biriniz tek tek birer sultanısınız, hasta ve hasta yakınlarımızın sultanısınız. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak ise Hemşirelik Haftası'nın bu yıl "Hemşirelerimiz geleceğimiz" ana temasıyla kutlandığını dile getirdi.

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin omurgasını oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kostak, sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Hemşireler Haftası Edirne Sağlık Güncel Haberler

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