EDİRNE'DE HAYVANLARA 'SAT-2 SEROTİP' HASTALIĞI AŞISI UYGULANMAYA BAŞLANDI

IRAK'ta ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülen, SAT-2 Serotipi şap hatalığıyla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de başlatıldı. Bakanlığın laboratuvarlarında geliştirilen aşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri tarafından il genelinde, yaklaşık 155 bin büyükbaş hayvana yapılarak hastalık bulaşının önlenmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 15 gün önce Irak'ta ortaya çıkan SAT-2 Serotipi şap hastalığının, Türkiye'nin bazı bölgelerinde büyükbaş hayvanlarda görülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık ülke genelinde hayvan hareketliliğini durdurup, başta hayvan pazarları ve canlı hayvan satışı yapılan yerleri kapatarak hastalıkla mücadele çalışması başlattı. Bakanlık laboratuvarlarında yaklaşık 1 hafta gibi kısa süre içinde aşı geliştirildi ve ülke genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderildi. Gönderilen aşılar büyükbaş hayvanlara yapılmaya başlandı. Edirne'de de aşılama çalışmaları bugün itibariyle başladı. Çalışmalar kapsamında il genelindeki yaklaşık 155 bin büyükbaş hayvanın aşılanarak hastalıktan korunması hedefleniyor.

'KISA SÜREDE AŞININ YAPILMASI ÇOK İYİ'

Edirne merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde besicilik yapan Fikret Dilmaç, bölgede hastalık görülmemesine rağmen aşıların bir an önce getirilerek yapılmaya başlanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Dilmaç, Bizde hastalık görülmemesine rağmen aşıların bir an önce yapılması çok iyi. Çok riskli bir hastalık, Türkiye genelinde 1-2 yerde görülmüş sanıyorum. Bizde de tedbir alındı bakanlık tarafından, o nedenle kendilerine teşekkür ederiz. Benim 48 hayvanıma da aşı yapıldı. Bugüne kadar bu hastalığı hiç yaşamadık ama gördüğümüz kadarıyla çok tehlikeli bir hastalık hayvanlar için. Bir an önce yapılması çok iyi oldu. Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, bu şekilde tedbir alınması gayet iyi. Bir an önce umarım atlatırız bu sıkıntıyı ülke genelinde dedi.

'AŞI İLE SIKINTILAR ORTADAN KALKACAK'

Merkeze bağlı Büyükismailçe köyü besicilerinden Zeynel Taşkın da, aşıyla birlikte yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasını umduklarını kaydetti. Taşkın, Tarım İl Müdürlüğü'nden veterinerlerimiz geliyor, aşılamalarımız yapılıyor. Neye ihtiyaç varsa onu yapıyorlar. Bizim hayvanlarımız da düzenli aşılanmaya devam ediyor. En son bu şap hastalığını çıkması bizi tedirgin etti, sonuçta hayvanlarımız risk altına giriyor. Aşılarımız zaten var ama ne kadar kollar onu bilmiyoruz, bu bizi tedirgin ediyor doğal olarak. Bu sırada hayvan hareketliliği de durdu, sıkıntıya girdik. Aşı olmasıyla birlikte inşallah sıkıntılar kalkacak diye konuştu