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Edirne'de alkollü araç sürücüsü dört araca çarptı

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Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde alkollü bir sürücü, park halindeki dört araca çarparak durabildi. Sürücü gözaltına alındı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, park halindeki 4 araca çarparak durabildi

EDİRNE - Edirne'de ortalığı birbirine katan alkollü araç sürücüsü, dört araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, A.E. yönetimindeki 31 AET 503 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde dört araca çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

Tragger Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

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