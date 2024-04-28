Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.