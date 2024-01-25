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Edirne'de 109 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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Edirne'de gerçekleştirilen 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik operasyonun başarılı olduğu belirtildi.

Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirilen "Narkogüç-45" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan tırda 109 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik "Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Edirne Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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