Son dakika haber: DÜZCE'DE 4 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

DÜZCE'de, Tem Otoyolu'nda 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Bataklıçiftlik mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Yaşar idaresindeki 34 DK 7125 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan Kamil Mamuk idaresindeki 38 YT 729 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yine önünde seyir halinde olan Gökhan Yıldız idaresindeki 34 AR 943 plakalı otomobil ile Engin Söylemez idaresindeki 06 BHS 943 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerin içinde bulunan Feyzanur Yıldız, Leyla Yıldız, Mehmet Yaşar, Zeyno Yaşar, Halim Yaşar, Yahya Serdar Tekeoğlu ve Gülseren Tekeoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.