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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki Serkan O. ile Samet O'nun üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki Serkan O. ile Samet O'nun üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Başsavcı Düzce Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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