Düzce'de sel sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

Düzce'de meydana gelen sel ve su taşkınları sonrasında yapılan çalışmalar koordinasyon toplantısında değerlendirildi. Tarım alanında 160 milyon liralık hasar oluşurken, iş yeri ve ev zararları ise 110 milyon lira olarak belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen sel sonrasında yapılan çalışmalar koordinasyon toplantısında değerlendirildi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve su taşkınları sonrasında ekipler harekete geçti. Şehrin dört bir yanında meydana gelen olaylarda ki sorunlar kısa sürede çözüldü. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelinirken, maddi zararlarda belirlenmeye başladı. Tarım alanında 160 milyon liralık hasar oluşurken, iş yeri ve ev zararları ise 110 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, il özel idaresi bünyesinde bulunan yollarda ki hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Köy yolları, menfezler, köprüler ve diğer araziler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Vali Yardımcıları Yakup Tatoğlu ve Haluk Çakmak, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla, Sel ve su baskını Koordinasyon Toplantısında yapılan çalışmalar değerlendirildi. - DÜZCE