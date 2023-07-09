Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Köyde Su Baskını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gündolaması köyünde birçok evi su bastı. Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulunmak üzere köye giderken, köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gündolaması köyünde birçok evi su bastı. Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulunmak üzere köye giderken, köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak, Yığılca ilçesi ve yakın köylerde su taşkınlarına sebep oldu. İlçe yakınındaki Gündolaması köyünde de su taşkınları meydana geldi. Köyde birçok evi su bastı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sabah erken saatlerde su baskınlarının yaşandığı köye gitti. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri taşan derelerde biriken odun ve ağaç parçalarını toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.