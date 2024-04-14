Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi.
Kentte 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda oluşturulan uygulama noktasında radar denetimi yaptı.
Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.
Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı.
Trafik ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla radar uygulamasının yanı sıra kimlik sorgulamalarıyla asayiş suçlarına karışan ve aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı trafik Düzce Güvenlik Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title