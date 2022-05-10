Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı

ANKARA (DHA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında dünya çapında üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education (THE), 2022 Etki Sıralaması'nı yayımladı. Üniversitelerin küresel konulara hassasiyetlerinin ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin değerlendirildiği listede Türkiye'den 58, Ankara'dan 7 üniversite yer aldı.

Dünya genelinde yükseköğrenim kuruluşlarını değerlendiren Times Higher Education, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında hazırladığı Etki Sıralaması'nın 2022 sonuçlarını yayımladı. Bu yıl dördüncü kez yayımlanan araştırmada üniversitelerin faaliyetleri sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler açısından incelendi. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Nitelikli Eğitim, Amaçlar için Ortaklıklar gibi 17 kriterle değerlendirilen 1.406 üniversite içinde Türkiye'den 58 üniversite yer aldı. Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2009'da kurulan TED Üniversitesi, yüzde 22'lik bir artışla puanını 59,9'a yükselterek Ankara'nın küresel etkisi en yüksek vakıf üniversitesi oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Bu yıl Türkiye'den 58 üniversitenin dahil olduğu sıralamada, TED Üniversitesi olarak bir önceki yıla göre 4 üniversiteyi geride bırakarak 23. sırada konumlandık. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içinde 8. sırada yer alırken, sıralamaya Ankara'dan katılan 3 vakıf üniversitesi arasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliğimizi koruduk. Üniversiteleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında değerlendiren tek küresel performans tablosunda elde ettiğimiz bu başarıyla ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ediyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTE SAYISI ARTSA DA SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz yıl 1.117 üniversitenin katıldığı sıralamada bu yıl 1.406 üniversite değerlendirildi. Sıralamaya dahil olan üniversite sayısı yaklaşık yüzde 30 artsa da TED Üniversitesi küresel endeksteki yerini korumayı başardı. 601-800 bandındaki sıralamalarının değişmediğine dikkat çeken Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Son iki yılda yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları, bir üst başarı düzeyine çıkma esnekliğimizi artırıyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 5 puanlık bir artışla 401-600 bandına kolaylıkla yükselebileceğimizi görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 6, bu yıl 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'yla değerlendirildik. En yüksek performansı dört numaralı Nitelikli Eğitim kriterinde göstererek yüzde 10'luk bir puan artışıyla 201-300 bandındaki sıralamamızı koruduk. Bu yıl değerlendirmeye yeni dahil ettiğimiz Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar başlığında ise dikkate değer bir ivme yakalayarak 60 puanla 301-400 sıralama bandında yer aldık. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Amaçlar için Ortaklıklar başlıklarında göreli bir düşüş olsa da genel puanda ortalamamızı yükseltmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ EĞİTİM BAŞLIĞINDA DÜNYADA İLK 300 ÜNİVERSİTE ARASINDA

Değerlendirmeye sunulan SKA sayısındaki artışın, TED Üniversitesi'nin sürdürülebilir kalkınma odaklı faaliyetlerinin farklı alanlarda görünür olmaya başladığının bir kanıtı sayılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, görüşlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu yıl ilk kez değerlendirildiğimiz Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar başlığında Türkiye'deki 38 üniversite arasına 17. sıradan dahil olduk. Nitelikli Eğitim kategorisinde küreselde ilk 300 üniversite arasında gösterilirken, Türkiye'de 50 üniversite içinde 16. sırayı elde ettik. TED Üniversitesi olarak 2021'in ekim ayında Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemi'ne bağlılığımızı açıklamış, faaliyetlerimizi belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uyumlu bir biçimde yürüteceğimizi taahhüt etmiştik. Bu bakış açısıyla, önümüzdeki yıllarda Times Higher Education Etki Sıralaması'ndaki başarılarımızı ileri taşıyacağımıza güvenimiz tam."

Demirören Haber Ajansı / Güncel