Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya'daki çatışmaların sonlandırılması ve birlik çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya'daki çatışmaların sonlandırılması, ulusal uzlaşı, birlik ve beraberliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya topraklarında Ulusal Birlik Hükümeti ile atanan diğer hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmaların yol açtığı, ülkede ve belki de tüm bölgede güvenlik ve barışı tehdit eden durumun endişeyle takip edildiği belirtildi.

Libya topraklarında şiddet girişimlerinin ve şiddetin teşvik edilmesinin veya meşrulaştırmasının kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, silahların hak ve meşruiyet kapsamı dışında kullanılmasının ne Libya'ya ne de Arap coğrafyasında herhangi bir ülkeye fayda getirmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Libya halkına birlik ve beraberlik, ulusal uzlaşı, fitneyi önleme, anlaşmazlıkları diyalogla çözme, bölünmeyi teşvik eden veya halk arasında iç savaşa yol açan her şeyden tamamen kaçınma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, barışçıl diyalog, çatışmaların durdurulması, sivil kayıpların ve maddi hasarların önlenmesinin yanı sıra bir anayasanın hazırlanmasının ve seçimlerin yapılmasının hızlandırılması gerektiği kaydedildi.

Libya'daki birlik ve beraberliğin desteklenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca herhangi bir silahlı şiddetin, bölgesel veya uluslararası dış müdahalenin reddedilmesi, güçlü, modern bir Libya inşa etmeye başlanması gerektiği aktarıldı.

İslam alemini zayıflatmak ve parçalamak üzere gerçekleştirilen düşmanca girişimler konusunda da uyarının yapıldığı açıklamada, İslam aleminin herhangi bir alanda başarısını geciktirecek fırsatlar verilmesinin de caiz olmadığını vurguladı.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.