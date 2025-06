Dünya basını, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşetlere taşıdı

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik anlaşma sağlanması dünya basınında geniş yer buldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından tasarlanan ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından dünya genelinde medya kuruluşları, bu uluslararası alandaki stratejik başarıyı haberleştirdi.

Associated Press (AP), "Türkiye, milli üretim savaş uçaklarından 48 adedini Endonezya'ya ihraç edecek" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN'ın, ilk uçuşunu 2024'te başarıyla tamamladığı belirtildi.

Bloomberg televizyonun kanalının haberinde, KAAN ihracatına yönelik anlaşma, "Erdoğan, Endonezya'nın Türkiye'den yaklaşık 50 savaş uçağı satın alacağını söyledi." başlığıyla yer aldı.

? Endonezya ve Asya

Endonezya merkezli Jakarta Globe, " Endonezya, Türkiye'den 48 Adet KAAN Savaş Uçağı Almayı Kabul Etti: Erdoğan" başlığını kullandı.

Malezya Bernama Haber Ajansı, haberi "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Endonezya'ya 48 muharip uçağı KAAN ihraç edeceğini duyurdu." başlığıyla verdi. Habere, Anadolu Ajansı (AA) kaynak gösterildi.

Çin merkezli Xinhua Ajansı, "Türkiye, yeni bir anlaşmayla 48 adet savaş uçağını Endonezya'ya ihraç ediyor" başlığıyla yayımladığı haberde "Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık şirketlerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkenin ilk milli savaş uçağı olan KAAN'ı tasarladı, geliştirdi ve üretti." ifadesine yer verildi.

Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'nin Endonezya'ya 48 yerli üretim savaş uçağı ihraç edeceğini söyledi" başlığını attı.

?Orta Doğu

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın "Türkiye: Endonezya'ya savaş uçağı ihracatı stratejik işbirliği için bir örnek" başlığıyla görülen haberinde gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer verildi.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed" ise "Türkiye, Endonezya'ya 48 savaş uçağı ihraç etti" başlıklı haberini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına dayandırarak Ankara'nın, Endonezya'ya 48 Türk yapımı savaş uçağı ihraç etmek için bir anlaşma imzaladığını kaydetti.

Azerbaycan

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurmasını haberleştirdi.

Azerbaycan merkezli medya kuruluşu Caliber, "Türk havacılık ve uzay firması TUSAŞ, KAAN milli muharip uçağı için önemli bir ihracat anlaşması imzalayarak uluslararası savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ordu.az sitesi, KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesini "Tarihi anlaşma" başlığıyla okurlarıyla paylaştı.

Report haber ajansı da gelişmeyi "Türkiye, KAAN ihracatına yönelik ilk sözleşmeyi imzaladı" şeklinde duyurdu.

Belçika

Havacılık alanında haber yapan Belçika merkezli Aviation24 internet sitesi, Türkiye- Endonezya arasında milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen muharip uçak KAAN anlaşmasını "dönüm noktası niteliğinde" bir anlaşma olarak başlığa taşıdı.

Haberde, anlaşmanın 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı yanı sıra Türkiye'den Endonezya'ya hava alanında teknoloji transferini de kapsayacağına ve KAAN'ın yapay zeka destekli aviyoniklere sahip olmasına dikkat çekildi.

?İtalya

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye, Endonezya'ya 48 adet Kaan savaş uçağı ihraç edecek" başlığıyla verdiği haberinde, "Türkiye, Türk havacılık şirketi TAI ile İngiliz BAE Systems işbirliğiyle tasarlanan çift motorlu, beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı olan 48 Kaan savaş uçağını Endonezya'ya üretecek ve ihraç edecek." ifadesi yer aldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dostumuz ve kardeşimiz Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında 48 Kaan Türkiye'de üretilecek ve Endonezya'ya ihraç edilecek." ifadelerine yer verildi.

Almanya

Almanya'daki flugrevue.de adlı internet sayfasının "Türkiye için tüm zamanların en büyük ihracat siparişi" başlığıyla verdiği haberde, Endonezya'nın Türkiye'den 48 Kaan savaş uçağı sipariş ettiği, 12 uçak için de opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Sözleşmenin değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğunun ifade edildiğine değinilen haberde, tüm 48 uçağın TF35000 motorlarıyla 2034'e kadar teslim edileceğinin bildirildiği aktarıldı.

Haberde, tarafların daha derin bir stratejik ortaklık konusunda da anlaşmaya vardıkları için Endonezya'daki bu satış başarısının Türkiye için önemli bir kilometre taşı olduğu kaydedildi.

Defence-Network adlı savunma haberleri yapan internet sayfasındaki haberde, "Endonezya'ya 48 Kaan savaş uçağı satışı. Türkiye milyar avroluk sözleşme" başlığı kullanıldı.

Haberde, Endonezya'nın uzun zamandır Türkiye'nin çok amaçlı savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği belirtildi.

İki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin savunma tarihindeki en büyük ihracat siparişi olduğu aktarılan haberde, prestij projesi KAAN savaş uçağı için de ilk ihracat siparişi olacağına işaret edildi.

Haberde, Türkiye ile Endonezya'nın uzun zamandan beri Kaplan MT tankları gibi savunma projelerinde çalıştığı, Endonezya'nın ayrıca KAAN savaş uçağını satın almanın yanı sıra Türkiye'nin MİLDEN denizaltı projesine de katılmak istediği vurgulandı.

Haberde, Endonezya ile planlanan 48 adet KAAN savaş uçağı satışının, Türk savunma sanayisi için bir kilometre taşı olduğu vurgulanarak "Eğer 10 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşir ve Endonezya ödemeyi yaparsa, bu sadece Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için ekonomik bir atılım değil, aynı zamanda diğer ülkelere de 'Türkiye küresel savunma pazarına yerini almıştır' sinyali verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa

BFMTV, Türkiye-Endonezya arasında muharip uçak satışına ilişkin imzalanan anlaşmayı "Dost ve kardeş ülkelerimiz: Endonezya'ya 48 muharip uçak satan Türkiye için ikramiye" başlığıyla duyurdu.

Muharip uçak KAAN'ın TUSAŞ tarafından üretildiği ve ilk uçuşunu Şubat 2024'te yaptığı bilgisine yer verilen haberde, KAAN'ın 2030'a kadar F-16'ların yerini alabileceği belirtildi.

Haberde, "ünlü Bayraktar İHA'ları" da dahil Türkiye'nin savunma sektörünün ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu vurgulandı.

Askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan Opex 360 sitesinin haberinde ise Endonezya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın finansal detaylarının bilinmediğini ancak Endonezya basının anlaşmanın 10 milyar dolarlık bir anlaşma olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Haberde, KAAN muharip uçağının motor geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve TUSAŞ'ın daha güçlü ve yerel tasarım motorlar geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Ouest-France gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Endonezya'ya 48 muharip uçak ihraç edeceğini duyurduğunu yazdı.

KAAN'ın Türkiye'de üretilen ilk 5. Nesil savaş uçağı olduğu bilgisine yer verilen haberde, bu anlaşmayla Endonezya ve Türkiye arasındaki bağların daha da güçlendiği ve yıl başında iki ülkenin Endonezya'da ortaklaşa bir Baykar dron fabrikasının kurulması konusunda uzlaştığı hatırlatıldı.

Fransız Boursorama sitesi ise Türkiye'nin Endonezya ile "tarihi" bir anlaşmaya vardığını yazdı. Bu anlaşmanın Türk savunma sanayi tarihindeki en önemli anlaşma olduğu vurgusu yapılan haberde, muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden yaklaşık 1 yıl sonra uluslararası satışının gerçekleştiği ifade edildi.

Bulgaristan

Bulgaristan'da devlet haber ajansı BTA, Türkiye'nin Endonezya'ya 48 Kaan savaş uçağı satacağını belirterek, kaynak olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımını gösterdi.

BTA'nın haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir savunma anlaşması kapsamında Endonezya'ya 48 adet KAAN savaş uçağı üretip ihraç edeceğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), konuyu AFP'nin haberine dayandırarak yayımladı.

Ülkenin en yüksek tirajlı 24 Saat ve "Trud" gazeteleri ise BTA haberinin özetine yer verdi.

Focus Haber Ajansı, "Tarihi KAAN anlaşması: Erdoğan Türkiye'yi savunma sanayinde lider yapmak istiyor" başlıklı haberinde, Türk basınından konuyla ilgili bir haber derlemesine yer verdi.

?İngiltere???????

The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu anlaşmayla ilgili, "Geliştirme aşamasında olan uçak için ilk ihracat anlaşması." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin X paylaşımına değinen The Independent'da "Türkiye'nin 5'inci nesil yerli savaş uçağı, ilk uçuşunu 2024'te başarıyla tamamladı. Anlaşma, Türkiye ile Endonezya arasında büyük ekonomik ve savunma bağlarının kurulduğu bir ortamda yapıldı. İki ülke bu yılın başında Endonezya'da Baykar dron fabrikasının geliştirilmesi konusunda da anlaştı." yorumu yer aldı.

Bloomberg UK, Türkiye ile Endonezya arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Türkiye, askeri açıdan rekor olan anlaşmaya göre gelecek 10 yıl içinde Endonezya'ya 48 savaş uçağı satacak. Türkiye'nin hala geliştirdiği beşinci nesil KAAN uçakları için yapılan anlaşma, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki kabiliyeti ve gelişiminin bir göstergesi." yorumunu yaptı.

"Defence Procurement International" adlı sektörel savunma haber sitesi ise anlaşmaya, "Bugünün bilinmesi gereken haberleri" başlığı altında yer verdi.

Anlaşmanın Türkiye açısından bir rekor olduğuna değinilen haberde, "Uçakta yerli motor bulunacak. Anlaşma sadece Endonezya'ya KAAN ihracatını öngörmüyor, aynı zamanda havacılık alanında Endonezya'ya teknoloji transferini de kapsıyor. İki ülke bu anlaşmayla bilgi paylaşımı ve yerel kapasiteyle gelişimi teşvik etmeyi de amaçlıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, KAAN'ın yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar kesiti gibi gelişmiş savaş kabiliyetlerine sahip bir uçak olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi, anlaşmanın ortak üretim ve bazı parçaların Endonezya'da üretimini de kapsadığını kaydetti.

Başka ülkelerin de KAAN almayı değerlendirdiğine işaret edilen haberde, "Cakarta yönetimi için KAAN, eski F-16 filosunun yerini almaya yardımcı olacak, Güney Kore ile KF-21 projesinde yolların ayrılmasının ardından oluşan boşluğu dolduracak. Uzmanlara, KF-21'in gerçek bir 5'inci nesil uçak olmadığını belirtirken KAAN'ın yapay zeka entegrasyonu ve dronlarla eş güdüm içinde olma özelliğiyle bazı 6'ncı nesil yeteneklere sahip olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

?Polonya

Savunma haberleri yapan Polonya merkezli "Defence24" internet sitesi gelişmeyi okuyucularına "Endonezya 'İslam'ın büyük savaş uçağını' sipariş etti" başlığıyla duyurdu.

"Defence24" haberinde, KAAN'ın geliştirilme ile üretim süreci ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler de verdi.

Polonya'nın önde gelen haber sitelerinden onet.pl ise konuyla ilgili haberinde, "Türkiye'nin KAAN savaş uçağı programı, Endonezya'ya savaş uçağı filosunu tamamen modernize etme konusunda yeni bir yol sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.