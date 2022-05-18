Dubai'deki Burj Khalifa kum fırtınasında gözden kayboldu - Haberler

Dubai'de bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa kum fırtınası nedeniyle gözden kayboldu.

Kum fırtınaları Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) etkisini sürdürüyor. BAE'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa ülkenin çoğunu kaplayan kum fırtınasında gözden kayboldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şiddetli kum rüzgarları ve tozun görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyoruz" denildi. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bazı bölgelerde görüş mesafesinin 2 bin metrenin altına düştüğünü belirtti.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin çölleşmeye neden olmasıyla ülkede iklim şartlarının daha da kötüleşebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da son 24 saatte kum fırtınası nedeniyle solunum sorunu yaşayan bin 285 kişinin hastaneye sevk edildiği açıklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel