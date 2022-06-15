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DSÖ: Maymun çiçeği salgınının merkez üssü Avrupa

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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DSÖ: Maymun çiçeği salgınının merkez üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'nın, geçen aydan bu yana dünyada yayılan maymun çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'nın, geçen aydan bu yana dünyada yayılan maymun çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kluge, Avrupa'daki maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi.

Kluge, virüsün kıta genelinde 25 ülkede yayıldığını belirterek şimdiye kadar doğrulanan 1600'den fazla vakadan yüzde 85'inin Avrupa'da bulunduğunu, bu kıtanın virüsün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Virüsün yayılmasının artık risk taşımaya başladığının altını çizen Kluge, DSÖ Acil Durum Komitesinin bu konuyu masaya yatırmak üzere 23 Haziran'da toplanacağı bilgisini paylaştı.

Kluge "Virüsün dolaşımı devam ettikçe taşıdığı risk de o kadar büyük olacak ve endemik olmayan ülkelerde güçlü bir zemin edinecektir." açıklamasında bulundu.

DSÖ üyesi ülkelere maymun çiçeği salgınını kontrol etmek için acil tedbir alma çağrısında bulunan Kluge, "Maymun çiçeği yıllar boyunca Batı ve Orta Afrika'da endemik haldeydi ve dünya bu virüsü dikkate almadı. Şimdi virüsün Avrupa ve diğer kıtalarda yayılıyor olması, bölgesel sorunların ne kadar çabuk dünyayı sarabileceği gerçeğini bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'den dün yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin endemik olmadığı 39 ülkede toplam 1600'ün üzerinde vakanın doğrulandığı açıklanmıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Hans Kluge Güncel Haberler

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