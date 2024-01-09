DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çelik, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Çelik, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Çelik, "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" başlıklı fotoğrafını oyladı.
"Çevre-Yaşam kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" başlıklı fotoğrafı seçen Çelik, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafını tercih etti.
Çelik, Anadolu Ajansı karelerinin her birinin birbirinden değerli olduğunu kaydetti.