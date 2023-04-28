DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi 'TÜBİTAK-1601 BİGG' projesini aldı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. üniversite tarihinde ilk kez bir TÜBİTAK-1601 BİGG projesini alarak uygulayıcı/paydaş kuruluş olmaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programının girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450 bin TL yatırım desteği ile şirketleşmelerine olanak sağladığını söyleyen Kütahya Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Ekonomist Prof. Dr. Ersan Öz, "Program başvuruları Uygulayıcı ve paydaş Kuruluşlar üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bilkent Cyberpark, MEF Üniversitesi, BilgeAdam ve Kütahya Dumlupınar TTO iş birliğinde 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde açılan çağrı sonucu seçilen ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır.1.aşamada başvurusu alınan projeler uygulayıcı / paydaş kuruluş tarafından bir komisyon oluşturulup değerlendirilir, komisyonun belirlediği projeler iş geliştirme planına dahil edilir. Eğitim ve mentorlük hizmeti verildikten sonra proje son halini alır ve TÜBİTAK' a teslim edilir.2. aşamada Tübitak gelen projeleri değerlendirir ve uygun bulduğu projeleri uygulayıcı kuruluşlara bildirir.3.aşamada proje sahiplerinden Anonim şirket kurulması istenir ve tek seferde 450 bin TL'ye kadar yatırım destek ücreti hesaplarına yatırılır. Bİgg fonu kurulacak şirkette yüzde 3 pay sahibi olacaktır" dedi.

"BiGG Marka, bugüne kadar 89 girişimcinin 16.65 Milyon TL hibe almasına destek oldu"

Genel Müdür Ersan Öz, "BiGG Marka, bugüne kadar 89 girişimcinin toplam 16.65 milyon TL hibe almasına destek olmuştur. Birçok girişimci adayının hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BiGG Marka, teknoloji tabanlı iş fikri olan tüm girişimci adaylarını bekliyor. Programda temel girişimcilik eğitimleri, birebir ve online iş geliştirme mentorlukları, sektör uzmanlarından dikey mentorluklar, yatırımcı görüşmeleri ve tasarım ile ön prototipleme destekleri bulunmaktadır. Tamamen girişimci ihtiyacına yönelik kurgulanan BİGG Marka ile iş fikrinizi nitelikli birer iş planına dönüştürebilirsiniz" diye konuştu.

"Başvuru şartları"

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecek.

"Belirtilen şartlar"

Daha önce sanayi ve teknoloji bakanlığı Teknogirişim Sermayesi desteği ya da TÜBİTAK 1512 programı 2. aşaması çerçevesinde destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak. Başvurular kutahyatto.com adresindeki formu doldurarak gerçekleştirilebilecek.