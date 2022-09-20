Donetsk ve Luhansk, Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı aldı.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı aldı.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı aldı. Rusya işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgeleri halk kongreleri de Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılım için referandum düzenleme kararını ele alırken, bu bölgelerden de referandum düzenlenmesine destek kararları çıktı.

Luhansk ve Donetsk bölgeleri tarafından yapılan ayrı açıklamalarda önümüzdeki 23 Eylül ile 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleneceği kararı duyurulurken, Luhansk'tan yapılan açıklamada, "Halk Konseyi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'nun parçası olarak Rusya Federasyonu'na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı kabul etmişlerdir" denildi.

Donetsk Bölgesi Başkanı Denis Puşilin de düzenlenen halk kongresinde yaptığı konuşmada, "Donbass eve dönüyor. Bunun zamanında olduğunu düşünüyorum. Katılacak tüm vatandaşlar için sağlamamız gereken güvenliği göz önünde bulundurarak bir oylama yapılacak. Sevgili Vladimir Vladimiroviç (Putin), referandumdan olumlu bir karar çıkması halinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bir an önce Rusya Federasyonu'na katılması konusunu değerlendirmenizi rica ediyorum" dedi.

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde alınan referandum kararlarının ardından, referandum kararlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özel askeri harekatın en başından ve öncesinden itibaren halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Donbass halkları kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak - İHA)