Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklarken; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklarken Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyardı. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı iki açıklama şöyle:

"Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan'da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."