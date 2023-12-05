Vahşi doğada bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün fotokapanlarına yakalandı. Görüntüleri DKMP Genel Müdürü Kadir Çoktekin sosyal medya hesabından paylaştı.

DKMP'nin fotokapanlarına vaşak yakalandı

ANKARA - Vahşi doğada bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün fotokapanlarına yakalandı.

DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer vaşak yakalandı. Görüntüleri DKMP Genel Müdürü Kadir Çoktekin sosyal medya hesabından paylaştı. Çoktekin, paylaşımında, "Arkasına baka baka koşarken fotokapana yakalanan sevimli vaşak bizleri gülümsetti. Doğa onlarla daha güzel. Hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.