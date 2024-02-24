Diyarbakır ve Siirt'te Hekimler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ettiğini dile getiren Araç, şöyle devam etti:

"Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor."

Araç, Gazze'li meslektaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup da Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü dile getiren Aydın, her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyandıklarını söyledi.

Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne serilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz."

İldeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği program, okunan duanın ardından sona erdi.