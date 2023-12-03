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Diyarbakır Hipodromunda Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Kupası Koşusu Düzenlendi

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Diyarbakır Hipodromunda gerçekleştirilen Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Kupası Koşusu'nda Hilvanlım adlı at birinci oldu. Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, birincilik kupasını at sahibi vekili Harun Barcın'a takdim etti.

Diyarbakır Hipodromunda Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) adına koşu yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 4'üncüsü düzenlenen "Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Kupası Koşusu" Diyarbakır Hipodrom'unda gerçekleştirildi.

Koşuda, jokeyi Ali Şenbahar olan 2 numaralı "Hilvanlım" adlı at birinci oldu.

Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, birincilik kupasını at sahibi vekili Harun Barcın'a takdim etti.

Etkinliğe, GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Hipodrom Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Gültekin ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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