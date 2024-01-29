Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü. Kazada sürücü dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 34 CRK 882 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.