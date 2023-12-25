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Diyarbakır'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, Diyarbakır- Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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