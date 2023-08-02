Diyarbakır'da iki gündür haber alınamayan kadın evde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde en son pazartesi günü görülen kadının evden cesedi çıktı. Merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Bayrampaşa Sokak'ta kokunun binaya ve sokağa yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Polis ekipleri belirtilen eve girince 60 yaşındaki Nevin Atok'un cesedini buldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Atok'un en son pazartesi günü görüldüğü, evinden gelen koku üzerine ihbarda bulunulduğu öğrenildi.