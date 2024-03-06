Diyarbakır'da Çermik Kale Barajı'nda Sulama Çalışmaları Yüzde 83,37 Tamamlandı

Diyarbakır'da 139 bin 420 dekar tarım arazisi sulayacak Çermik Kale Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 83,37'ye ulaştı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi için çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalarına devam edilen Çermik Kale Barajı'nın tamamlanmasıyla 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1 milyar 45 milyon lira katkı ve 13 bin 942 kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Baraj, 77 metre yüksekliğinde olup 129,95 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmaktadır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan barajın tamamlanması ile Çermik Ovası'nın sulanması hedeflenmektedir. Barajın 1,07 milyon metreküp hacimli gövde dolgusunun tamamı, su alma tüneli ve baraj gövdesi ön yüz beton kaplaması tamamlanmıştır. Sağ ve sol sahil memba kaplama beton imalatları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranımız ise yüzde 83,37'dir."