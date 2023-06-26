Diyarbakır'da 13 Kaçak Trafoya El Konuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde enerji şirketi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 kaçak trafoya el konuldu. Trafolarla aylık 4, dönemsel olarak da 16 milyon lira değerinde kaçak kullanımın önüne geçildi.

DİYARBAKIR'da, enerji şirketi ekiplerinin, jandarma eşliğinde yapılan denetimlerinde; Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde tespit edilen 13 kaçak trafoya el konuldu. Trafolarla aylık 4, dönemsel olarak da 16 milyon lira değerinde kaçak kullanımın önüne geçildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren enerji şirketinin saha ekipleri, Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde dron destekli denetim yaptı. Şubat ayında yapılan denetimlerin engellenmesi nedeniyle, savcılık kararıyla; sahada 35, koordinasyon merkezinde ise 6 olmak üzere 41 personel, 19 araç ve jandarma ekiplerinin sağladığı güvenlik desteğiyle yapılan kontrollerde, 3 megavolt amper (MVA) gücündeki toplam 13 kaçak trafoya el konuldu. Kaçak trafolarla aylık yaklaşık 4, sezonluk ise 16 milyon lira değerindeki kaçak kullanımın önüne geçildi.

Açıklamada ayrıca, kaçak kullanımla mücadele çalışmalarında, girilen mahallelerde oluşan 1 yıldan bu yana ödenmeyen ve 24 milyon lirayı aşan elektrik borcunun 2 milyonluk kısmının tahsil edildiği, kalan kısmı için ödeme sözü alındığı belirtildi.