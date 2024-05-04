Diyarbakır'da 101 okul ve çevresinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 101 okul ve çevresindeki 29 park ve bahçe, 39 market ve büfe, 17 internet kafe, 12 oyun salonu, 24 kahvehane ve 14 iddia bayisini denetledi.

Denetimlerde şüpheli görünen 450 kişinin kontrolleri yapıldı, kurallara uymayan işletmelere adli ve idari işlem uygulandı.