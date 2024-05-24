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Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte Geniş kadro! #9917 #127481

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A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) geniş kadrosu bugün açıklandı. Peki, Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var?

EURO 2024 kadrosunda Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz yer aldı. Peki, Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte geniş kadro!

MİLLİ TAKIM EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Türkiye; F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

35 futbolcudan 26'sı Şampiyonada kendine yer bulacak.

Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte Geniş kadro! #9917 #127481

Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte Geniş kadro! #9917 #127481

Osman Demir
Osman Demir
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A Milli Futbol Takımı Milli Takım Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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