Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte Geniş kadro! #9917 #127481

EURO 2024 kadrosunda Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz yer aldı. Peki, Milli Takım EURO 2024 kadrosunda kimler var? İşte geniş kadro!

MİLLİ TAKIM EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Türkiye; F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

35 futbolcudan 26'sı Şampiyonada kendine yer bulacak.