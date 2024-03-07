Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Yerini Aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-10 Mart'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda yerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerinin sergilendiği fuarda, Kültür ve Sanat İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Resim Atölyesi sanatçıları da stant açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 8 sanatçıya ait 40 eserle katıldığı fuar, 10.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Fuarda, ulusal ve uluslararası 110 galeri, 10 sivil toplum kuruluşu, 5 müze, 7 sanat inisiyatifi, 12 sanat projesi, 8 üniversite, birçok sanat okulu ve sanat malzemeleri üreten firmalar yer alıyor.