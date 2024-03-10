Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hafızlar Bosna Hersek'e görev için geldi

Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen 19 hafız ramazan boyunca görev yapmak üzere Bosna Hersek'e geldi.

Başkent Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç tarafından karşılanan Türk hafızlara, havaalanında görev yerleriyle ilgili bilgi verildi.

Güvenç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok şehrinden gelen hafızların, Bosna Hersek'te farklı şehirlerde görev yapacaklarını söyledi.

Hafızların, teravih namazı kıldırma ve mukabele okuma görevlerinin yanı sıra farklı programlara katılacaklarını belirten Güvenç, "Hafızlar bu sayede, Müslüman Boşnaklarla var olan kardeşlik bağının güçlenmesine zemin hazırlayacaklar." dedi.

Güvenç, hafızların görev yapacakları bölgelere ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Hafızlarımız, görev yaptıkları süre boyunca Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sağladığı imkanlar kapsamında iftar programları düzenleyecek ve gıda paketleri dağıtacak. Bunun yanı sıra 'Hediyem Kur'an olsun' programı kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edecekler." diye konuştu.

Tüm bu etkinliklerle Türkiye'nin Boşnakların yanında olduğunu gösterdiklerini söyleyen Güvenç, Boşnaklarla var olan kardeşlik ve birliğin devam ettirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Güvenç, programın önceki yıllarda da yapıldığına işaret ederek, hafızların, Bosna Hersek'te çok güzel bağlar kurduğunu ve Türkiye'ye döndükten sonra görev yaptıkları cami cemaatiyle görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

"Türk hafızları ağırlamak bizim için büyük mutluluk"

Olovo Başimamı Esad Pepic, "Türk hafızları ağırlamak bizim için büyük mutluluk. Biz bunu büyük bir memnuniyetle kabul ediyoruz, halkımız o hafızlarla vakit geçirme, onların mukabelelerini dinleme fırsatına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu projenin başlangıcından bu yana, yani 12 yılı aşkın süredir Türk hafızlarını ağırlıyoruz." diye konuştu.

Cazin Başimamı Said Mujakic de Türk hafızları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, her yıl en az bir imamın kendi bölgelerinde görev alması için talepte bulunduklarını kaydetti.

Mujakic, "Hafızlarla bölgemizdeki tüm camileri geziyoruz. Hafızlar camilerimizde teravih namazı kıldırıyor, mukabele okuyor. Bu çok güzel bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bosna Hersek'e gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Türk hafızlar, bilgilendirme toplantısının ardından görev yapacakları şehirlere hareket etti.