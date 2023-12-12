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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında Filistin ve şehitler için dua etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde, Gazze'de öldürülen Filistinliler ve şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde, Gazze'de öldürülen Filistinliler ve şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, "Filistin İçin Dua" programı kapsamında sabah namazı buluşmasında Ankaralılarla bir araya geldi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, okunan tesbihat ve getirilen salavatların ardından Filistin ve şehitler için dua etti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayanların bulunduğunu anlatarak özellikle Gazze, Filistin, Kudüs, Doğu Türkistan, Arakan, Hindistan, Keşmir, Libya, Irak ve Suriye'deki bütün mazlumların kurtuluşu için dua eden Erbaş, "Mazlumlara yardım eyle, zalimleri kahreyle ya Rabb'i." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Allah'tan, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamayı nasip etmesini, dünyayı kaosa, kargaşaya, savaşa sürüklemek isteyen, dahili ve harici zalimlere, hainlere fırsat vermemesini diledi.

Milletin ve devletin ilelebet payidar olmasını temenni eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı her türlü kötülüklerden ve kötülerin şerlerinden muhafaza eyle ya Rabb'i. İlahi ya Rabb'i, bizleri Kur'an'ın ve habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma. Gençlerimizi, çocuklarımızı imanlı, inançlı, namazlı, secdeli bir şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabb'i. Vatan, millet, ezan, bayrak sevgisini, senin sevgini, Habibi'nin sevgisini kalplerine yerleştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabb'i.

İlahi ya Rabb'i, şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her yerde ve her zaman sınırlarımızın içinde ya da dışında yapmış olduğu mücadelede muzaffer eyle. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den günümüze, vatan için, millet için, ilayı kelimetullah için fedai can etmiş olan bütün şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize şifalar, hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabb'i."

Kaynak: AA / Güncel

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