Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Kardeşliğini Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların "bir tarağın dişleri gibi yan yana olmaları gerektiğini" belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de "İslam Mezhepleri Arasında Köprüler Kurmak" konulu toplantıya katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların bir an önce feraha kavuşmalarını diledi.

Başkan Erbaş, İslam kardeşliğinin gücünü ve meşruiyetini, ırktan, dilden, coğrafyadan, mezhepten ve meşrepten değil, Allah'a imandan aldığını vurgulayarak, "Cenab-ı Mevla, 'Müminler ancak kardeştirler.' ilahi fermanıyla bu hakikati hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de 'Ey Allah'ın kulları, kardeş olun' buyurmaktadır. Müslümanlar, bir bedenin azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine destekçi ve bir tarağın dişleri gibi yan yana olmak durumundadır." ifadesini kullandı.

Mezhepler üzerinden tefrika üretmenin, Müslümanların arasına atılmış büyük bir fitne olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam'ın temel esasları ekseninde farklı yorumlar ve mülahazalar olacaktır. Farklılıklarımız, tefrika ve kavga sebebi değil, rahmet ve suhulet vesilesi olarak görülmelidir. Herhangi bir Müslüman grup, fırka veya cemaatin, kendi dini anlayışını mutlak hakikat kabul ederek diğer anlayışları ötekileştirmesi, dışlaması, tekfir etmesi asla kabul edilemez. Bugün bizlere düşen ırk, dil, mezhep odaklı kamplaşmaların ortadan kaldırılması için inisiyatif almaktır. Tevhit, adalet, merhamet ve uhuvvet zemininde bir ortak akıl tesis etmek ve ortak sorunlarımızı basiret, feraset ve sağduyu ile çözmektir. Vahdetimizi ve kardeşliğimizi iman ekseninde en güçlü hale getirmektir."

Toplantıda, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da hazır bulundu.

Mekke'deki toplantıya 85 İslam ülkesinden Diyanet İşleri Başkanları, fetva meclisleri ve benzeri kuruluşlardan yetkililer katıldı.