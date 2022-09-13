Diyabet hastalarının şifa umudu: Yemeni

Gaziantep'te üretilen ve 700 yıllık bir geçmişi bulunan yemeniler, özellikle diyabet hastaları, ayak yanması ve kokusu olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Gaziantep'te üretilen ve 700 yıllık bir geçmişi bulunan yemeniler, özellikle diyabet hastaları, ayak yanması ve kokusu olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Yemeni ustalarının elleriyle ürettikleri yemenin üst ve alt tabanı arasında bolal kil, insanın vücudundaki elektriği toprağa iletiyor. Özellikle şeker hastalarında yaşanan ayak yanmaları en aza indiriliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde kesilen hayvanların derisinden üretilen yemeniler, mantar, koku ve nasırı azaltıyor. 3 parça hayvan derisinden oluşan yemenin, yüzü keçi, dana, koyun derisinden oluşuyor. İç astar kuzu veya dana olarak bazen değişiklik gösteriyor. Tabanı da standart daha dayanıklı olsun diye manda derisi kullanılıyor. Kesilen deri kalıba geçildikten sonra usta eller tarafından itina ile dikiliyor.

Yemeni almak için Antalya'dan gelen Durmuş Deveciler, "Antalya'dan geliyorum. Şeker hastasıyım, tedavi için geldim. Gaziantep'in yemeni ayakkabısını herkese tavsiye ediyorum. Şeker hastalığı için çok iyi geliyor" dedi.

5 yıldır Yemeni ustası olarak çalışan Baran Altu ise "27 yaşındayım, 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yemenin yedi yüz yılık bir geçmişi var. Yemeni 3 parça hayvan derisinden oluşuyor. Yüzü keçi, dana, koyun derisi kullanıyoruz. İç astar kuzu veya dana olarak değişiyor. Tabanı da standart daha dayanıklı olsun diye manda derisinden oluşuyor. Deri kesilir ve dikilir. Daha sonra kalıba geçilir ve en son bizim gibi ustaların elinde dikilir. Bu kültür isminden de anlaşılacağı gibi Yemen'den geliyor. Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş da ismi zamanla yemeni olarak değişmiş, 700 yılık bir geçmişi var. Sağlık açısından diyabet hasatlarına, nasıra olanlara ve mantar hastalığı bulunanlara iyi gelen bir ayakkabı çeşididir. Dünyanın her yerine ihracat ediyoruz" şeklinde konuştu.

15 yıldır Yemeni ustası olarak çalışan, Rüstem Menzel, "Bu sektörün en genç ustalarından bir tanesiyim. Yemeni Yemen'den gelen bir usta tarafından yapılmış. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi var. Yemenin tercih edilmesinin sebebi öncelikle sağlıklı olması. Özellikle diyabet hastalarının ayak yanmalarına karşı iyi geliyor. Kesinlikle ayak yanması yapmıyor. Ayak terlemesi yapmadığı için kokuda oluşturmuyor. Özellikle şeker hastaları için vazgeçilmez bir ayakkabı" diye konuştu.

(Halis Akmeşe - İHA)