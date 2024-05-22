Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Belarus'ta resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Belarus'un başkenti Minsk'te resmi temaslarda bulundu.

Serim, Belarus Dışişleri Bakanlığında Türkiye-Belarus Konsolosluk İstişareleri çerçevesinde, Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Şestakov ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ın da hazır bulunduğu istişarelerde, Türk ve Belarus vatandaşlarını yakından ilgilendiren ikamet, nüfus, vatandaşlık ve adli konular başta olmak üzere iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki tüm konular etraflıca ele alındı ve somut adımlarda mutabık kalındı.

Ayrıca Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği ve Belarus'un Ankara Büyükelçiliği için karşılıklı tahsis edilecek arsalar konusunda da protokol imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Belarus ziyareti çerçevesinde, Türkiye ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuriy Ambrazeviç ile de görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler ile ulaştırma ve eğitim alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulunuldu.

Belarus'taki temasları kapsamında Minsk Büyükelçiliğini ziyaret ederek elçilik çalışanları ile bir araya gelen Serim, Belarus'taki Türk iş insanları ile büyükelçilikte görüştü. Görüşmede, gelecekte ticaret ve yatırımları artırabilecek adımlar değerlendirildi.

Serim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte açtığı Minsk Camisi'nde Belarus Müslümanları Müftüsü Ebubekir Şabanoviç ile görüştü. Görüşmede, müftülüğün bölgedeki çalışmaları ve projeleri ele alındı.