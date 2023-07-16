Dinar'da Tır Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen tır kazasında, devrilen tırın dorsesindeki saman balyalarının altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki saman balyalarının altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.A. (27) idaresindeki 42 Z 7002 plakalı tır, Çay-Dinar kara yolunun Akçaköy yakınlarında devrildi.
Tırın dorsesindeki saman balyalarının bir kısmı kaldırımda bekleyen G.E'nin (60) üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan G.E. ambulansla kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücü S.A. gözaltına alındı.