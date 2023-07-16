Dinar'da Tır Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen tır kazasında, devrilen tırın dorsesindeki saman balyalarının altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.