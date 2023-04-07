Dina'nın annesi: Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda 12 gün önce cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen Üniversiteli Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Gabon'da yaşayan annesi Jessica Sandra Makemba Panga, DHA'ya konuştu. Genç kızın annesi, "Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum. Bu yüzden onlara güveniyorum. Yeter ki adalet yerini bulsun. Ben kızımı hayvanların eline göndermedim. Türkiye'ye gönderdim. Çünkü Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var" dedi.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Dinabongho'nun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, kentteki kameraları inceledi. Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinabongho'nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kızı için adalet isteyen Panga, "Kızımın kaba olmadığını, çok saygılı biri olduğunu biliyorum. Onlar denilene göre insanları ten rengine göre ayırmıyor. Bırakın adaleti yerine getirsinler çünkü hepimiz insanız. Ben kızımı Türkiye'ye gönderdim. Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum. Bu yüzden onlara güveniyorum. Yeter ki adalet yerini bulsun. Ben kızımı hayvanların eline göndermedim. Türkiye'ye gönderdim. Çünkü Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var. Türklere güveniyorum, yeter ki adalet yerine gelsin. Uzaktan yakından destek olan dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dina'nın başlattığı mücadelenin daha başında olduğumuzu söylemeliyim. Gurbetteki çocuklarımızın başına kızıma olanlar gelmesin diye mücadeleyi sürdürmeliyiz. Tanrı'nın yardım edeceğine inanıyorum" diye konuştu.