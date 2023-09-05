Didim'de Lokum Paketlerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde lokum paketleri içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Didim'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından " Uyuşturucu Madde Ticareti" ile ilgili olarak yapılan operasyonda, lokum paketleri arasına gizlenmiş 960,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.M., H.K. ve E.T. isimli şahıslar yakalanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN