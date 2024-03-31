Devlet Bahçeli, Ankara'da oy kullandı

HABER: OGÜN AKKAYA / KAMERA: ONUR BİNGÖL

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Kolu sargılı ve askıda olan ve yüzündeki morluklar dikkati çeken Bahçeli, oy kabinine bir görevli ile girdi.

Devlet Bahçeli oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Kolu sargılı ve askıda olan, yüzünde morluklar bulunan Bahçeli, kabine bir görevliyle girdi. MHP'nin 17 Mart'ta gerçekleştirilen 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda partinin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımızın, ters bir harekete bağlı olarak omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur." paylaşımında bulunulmuştu.

Oyunu 1320 numaralı sandıkta kullanan Bahçeli, daha sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Bütün siyasi partilere ve onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum."

Bahçeli, seçim sonuçlarını parti merkezinden takip edeceğini söyledi.