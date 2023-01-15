DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "DEVA Partisi Hazır" etkinliğinde konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin çıkış yolunun ancak ve ancak siyasi uzlaşmayla ve toplumsal uzlaşmayla olduğunu gayet iyi biliyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin çıkış yolunun ancak ve ancak siyasi uzlaşmayla ve toplumsal uzlaşmayla olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için birileri bu altılı masayı bir türlü anlamıyor, anlayamıyor." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "DEVA Partisi Hazır" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 22 eylem planı hazırladıklarını ifade etti.

İlk kez bir siyasi partinin seçim tarihi açıklanmamışken hükümet programının uygulama detaylarını takvimiyle açıkladığını dile getiren Babacan, "İlk kez bir siyasi parti, tarımdan teknolojiye, ekonomiden insan haklarına, ne yapacağına dair günü gününe yapılmış bir çalışmayı seçmenlere sunuyor." diye konuştu.

Babacan, 22 eylem planının üç taşıyıcı sütun üzerine oturduğunu belirterek, bunların "güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomi", "özgür, güçlü ve mutlu bir toplum" ile "kaliteli kamu yönetimi, saygın ülke" olduğunu söyledi.

Dünyaya bir kez daha 2012'deki gibi "Türkiye modeli"ni göstermeye hazır olduklarını, bu eylem planları uygulamaya koyulduğunda Türkiye'nin 6 ayda dönüşüm yaşayacağını ifade eden Babacan, "İlk 6 ayda ekonomik kriz iklimini ortadan kaldıracağız. İkinci senemiz bitmeden enflasyonu tekrar düşük tek hanelere indireceğiz." dedi.

"UZLAŞMA, İŞTİŞARE, MUTABAKAT DİYORUZ"

Tek bir kişiden bile vazgeçmeyeceklerini ve geride bırakmayacaklarını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerle de konuşacağız. Şu andaki iktidarın ülkeyi geren, kutuplaştıran, beriki-öteki diye ayıran, ayrıştıran uygulamalarına inat, biz her zaman istişare, uzlaşma diyeceğiz. Ülkemizin çıkış yolunun ancak ve ancak siyasi uzlaşmayla ve toplumsal uzlaşmayla olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için birileri bu altılı masayı bir türlü anlamıyor, anlayamıyor. Çünkü kafaları öyle çalışmıyor. Beraber oturup bu ülkenin meselelerini hiç kimseyle istişare etmeyenler, tek imzayla bu ülkeyi yönetenler bunu anlayamaz. Çünkü biz uzlaşma, istişare, mutabakat diyoruz. Bu ilkelerle yola çıktık, bu ilkelerle devam ediyoruz."