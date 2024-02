DEV Maden-Sen Madencilik ve Taş Ocakları İşkolunda Yetkili Sendika Oldu

DİSK'e bağlı DEV Maden-Sen, madencilik ve taş ocakları işkolunda barajı aşarak yetkili sendikalardan biri oldu. Sendikanın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada "Yeraltının karanlığından yeryüzünü ışıldatan maden işçilerinin sendikası Dev Maden-Sen olarak bir kez daha belirtiyoruz ki; Madencilik evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, çevre ile uyumlu, yöre halkının yararına olmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin harfiyen uygulandığı, kamu denetiminin eksiksiz yapıldığı, insan onuruna yakışır geçim ücreti ve sosyal haklar ile huzur içinde bir emeklilik mücadelemizi başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ocak ayı verileri ile en büyük sendika sıralamalarında da değişim olmadı. Temmuz ayında 276 bin 364 üye ile ilk sırada yer alan Hizmet İş Sendikası, bünyesine 25 bin 92 kişi katarak 301 bin 456 üye ile birinciliğini korudu. Hizmet-İş'i 282 bin 715 üyeyle Türk Metal, 203 bin 424 üyeyle Öz Sağlık-İş sırayı takip etti.

Madencilik ve taş ocakları işkolunda faaliyet gösteren DİSK'e bağlı Dev- Maden Sen barajı aşarak yetkili sendikalardan biri oldu.

Dev- Maden Sen Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"DESTEK VE DAYANIŞMALARINI ESİRGEMEYEN TÜM EMEK DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Türkiye işkolu barajını aşarak yetkili sendika olduk. Tüm maden işçilerine ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanından maden işçileri ve Sendikamız Dev Maden Sen'in omuz omuza yürüttüğü mücadele başarıyla sonuçlandı.

Sendikamız DİSK/Dev Maden Sen, dün yayımlanan 32446 Sayılı Resmi Gazete'nin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ'ine göre Madencilik ve Taşocakları İşkolu barajını aşarak Türkiye'nin yetkili sendikası olmuştur. Bu süreçte sendikamız DİSK/Dev. Maden-Sen'e üye olarak sözü, yetkiyi ve kararı birleştirerek mücadelemize omuzdaş olan tüm üyelerimize, destek ve dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz.

"İŞ CİNAYETLERİ MADEN İŞÇİLERİNİN KADERİ DEĞİLDİR"

Çok tehlikeli, ağır ve riskli koşullar altında ürettiği yeraltı kaynaklarını insanlığın hizmetine sunan maden işçilerine, toplumun vefa borcu, ülkeyi yöneten kamu otoritesinin ve işverenlerinin ise yükümlülükleri bulunmaktadır. Her vardiya başında 'selametle' diye uğurlanan, vardiya bitiminde 'geçmiş olsun' denilerek temennide bulunulan başka bir meslek yoktur.

Yerin yüzlerce metre altında canlarını hiçe sayan maden işçilerine evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, sağlıklı ve güvenceli çalışma koşulları ile insanca geçinecekleri ücret ve sosyal haklar derhal sağlanmalıdır. Gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı ve maden işyerleri kamu otoritesi tarafından denetlenmediği için iş cinayetleri yaşanıyor, iş cinayetleri maden işçilerinin kaderi değildir.

"İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN DÜNYANIN EN GERİSİNDE KALMASI, HAKLARININ GASP EDİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yine dünyanın her yerinde çıkarılan her madenin dünya borsalarında gittikçe artan bir değeri varken işçilik ücretlerinin dünyanın en gerisinde kalması, haklarının gasp edilmesi asla kabul edilemez. İhracat rekorları kıran madencilik karlılığı ve her yıl en çok kar eden şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak maden işçi ücretlerinin bırakın dünya ortalamasını, dünyanın en geri ülkelerinden daha da geride olması ülkemiz açısından utanç olmaktan öte insafsızlıktır.

Yeraltının karanlığından yeryüzünü ışıldatan maden işçilerinin sendikası Dev. Maden-Sen olarak bir kez daha belirtiyoruz ki; Madencilik evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, çevre ile uyumlu, yöre halkının yararına olmalıdır.

Ve yine belirtiyoruz ki; işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin harfiyen uygulandığı, kamu denetiminin eksiksiz yapıldığı, insan onuruna yakışır geçim ücreti ve sosyal haklar ile huzur içinde bir emeklilik mücadelemizi başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."