Depremzede İş Yeri Sahibi: Sağlam İş Yerimizi Yıktılar

DİLAN KUTLU

Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan depremzede Osman Yıldız, az hasarlı olmasına karşın iş yerinin yan binanın yıkımı sırasında acemi bir kepçe operatörü nedeniyle ağır hasar aldığını ve kaymakamlık tarafından yıktırıldığını belirterek, "Sağlam iş yerimizi yıktılar. Hakkımızı aramak için gidiyoruz. Ne bizi kaymakamlık dinliyor ne de bir tane yetkili bulabiliyoruz. Burası sağlamdı. Bir tane acemi kepçe operatörüne ihaleye vermişler. Sonuç bu, böyle ortadayız" dedi.

Kahramanmaraş Elbistan'da oturan Osman Yıldız'ın iş yerinin olduğu binanın kolonları, yandaki ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında ağır hasar aldı. Bunun üzerine söz konusu bina, kaymakamlık tarafından yıktırıldı.

"SAĞLAM İŞ YERİMİZİ YIKTILAR"

Şikayetçi olmak için kaymakamlığa gittiğini ancak muhatap bulamadığını belirten Osman Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Depremde iş yerimiz az hasarlıydı. Kaymakamlık burayı ihaleye verdi. Yan tarafı yıktırırken bizim iş yerimizi de yıktılar. Kaymakamlığa gidiyorsun senin derdini dinleyecek kimse yok. Binlerce abonenin kombisini bedava tamir ettik. Sonuç vaziyet bu. Kime ulaşacağız derdimizi kime anlatacağız. Bir tane devlet yetkilisine ulaşamıyoruz. Kaymakamlığa gidiyoruz yüzümüze bakan yok. Sonuç ortada. Sağlam iş yerimizi yıktılar. Hakkımızı aramak için gidiyoruz. Ne bizi kaymakamlık dinliyor ne de bir tane yetkili bulabiliyoruz. Burası deprem bölgesi Elbistan. Burası sağlamdı. Bir tane acemi kepçe operatörüne ihaleye vermişler. Sonuç bu, böyle ortadayız.

"AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ NEREDE MERAK EDİYORUM"

Burada o kadar boy gösteren AK Partili milletvekilleri nerede merak ediyorum. Deprem bölgesinde neredesiniz ne zaman gelip de derdimizi dinlediniz. Burada bir sürü SSK'lı insan maaş alıyordu hepsi kayboldu. Devlet nerede ya çok merak ediyorum devlet nerede? Bu iş yerinde yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyordum. Sağlam iş yerimizi yıktılar ya. Acemi bir kepçe operatörü geldi. Kime anlatalım derdimizi?"