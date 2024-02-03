Depremde enkaz altında kalan kadın itfaiye ekibiyle görüntülü görüştü

LALE KÖKLÜ/ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yıkılan evin enkazından 52 saat sonra çıkarılan 49 yaşındaki Semra Et Kambur, kendisini kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibiyle görüntülü görüştü.

Kambur, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere misafirliğe gittiği annesi, kız kardeşi ve 5 yaşındaki yeğeninin yaşadığı Hatay'ın Defne ilçesinin Sümerler Mahallesi'ndeki Yalçın Apartmanı'ndaki evde yakalandı.

Depremde kaldıkları binanın yıkılması sonucu 52 saat enkaz altında kalan Kambur'u, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkazdan sağ çıkardı. Kambur, depremde annesi, kız kardeşi ve yeğenini kaybetti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarılma anında, ağlayarak arama kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşayan Kambur, onlara "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum." dedi.

"Belirsizlik ve ailemin sesini duyamamak çok zordu"

Kambur, 1 yıl sonra kendisini kurtaran itfaiye çavuşu Eray Karalar, itfaiye erleri Ömer Köse, Ahmet İnce, Ömer Faruk Usta ve İrfan Akdemir ile görüntülü görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Kambur, kendisini sağ çıkaran ekibe yeniden teşekkür etti.

Enkazda sol ayağı kırılan ve 3 aylık tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Kambur, AA muhabirine, deprem anının 15. saniyesinde kaldıkları binanın yıkılmaya başladığını ve odada bulunan bir koltuğun arkasına düşmesi sonucu hayatta kaldığını anımsattı.

Enkaz altındayken yaşadığı korkuyu anlatacak kelime bulamadığını belirten Kambur, çok büyük bir korku içerisinde olduğunu, sürekli sallandığını söyledi.

Enkaz altında kalan birçok insanın çığlığını duyduğunu anlatan Kambur, şöyle konuştu:

"Belirsizlik ve ailemin sesini duyamamak çok zordu, yani insanın aklını kaçırabileceği zamanlardı. Ekipler bana ilk ulaştığında ikinci gündü. Mümkün mertebe konuşmaya ve bağırmaya çalışıyordum. İkinci gün bulunduğumda benimle görüşen ekibe kız kardeşimin alınmasını rica etmiştim, çünkü 5 yaşında bir çocuğu vardı yanında. Ekip, bana 'Alacağız, sonra da seni gelip alacağız.' dedi. Onların sağ çıkarıldığı düşüncesiyle yaşama tutundum. Ancak enkazda kız kardeşim, yeğenim ve annemi kaybettim."

"Ailem burada yatıyor, bir gün Hatay'a döneceğim"

Ekiplerin kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini, bunun için de onlara minnettar olduğunu dile getiren Kambur, bir yıl sonra onlarla tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Kambur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beni çıkarabileceklerine inanmıyordum, çünkü önümde çok moloz vardı. Orada ölümü bekliyordum. Birine dokunabilmek, bir insanın sesini duyabilmek, birinin elini tutabilmek gerçekten çok büyük ihtiyaçtı o anda. Yalnızsınız. Ailemden ses yoktu, sadece yardım çığlıkları duyuyordum. Beni kurtaran ekiple görüştüm. Onları görmek çok mutlu etti beni, çünkü çok büyük bir vefa borcum var onlara. Ayaklarına taş değmesin, Allah hepsini ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın. Dilerim ülkemizde böyle insanlar çoğalır, çünkü buna çok ihtiyacımız var."

Depremden sonra Mersin'deki kız kardeşinin yanına yerleştiğini kaydeden Kambur, Hatay'a sık sık geldiğini bildirdi. Kambur, "Ailem burada yatıyor, bir gün Hatay'a döneceğim." dedi.

"Semra ablaya ulaşmak için bayağı bir zorlanmıştık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli çavuş Karalar ise Kambur ile bir yıl sonra bir araya geldikleri ve onu sağlıklı gördükleri için çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kurtarma anında Kambur'a ulaşınca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enkazdan çıkardığımız biriyle tekrar karşılaşmak, konuşmak, sohbet etmek bizi çok duygulandırdı. Semra ablaya ulaşmak için bayağı bir zorlanmıştık. Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu ben ve ekip arkadaşlarım ona ulaştık. Ondan ilk ses aldığımız zaman hava hala karanlıktı. Ses aldıktan sonra kirişleri kırdık, ışık tuttuk. Sonra Semra abladan ses almaya başladık. Önce evin içerisindeki eşyaları boşalttık, sonra ona ulaştık."

Deprem bölgesinde 8 gün kaldıklarını aktaran Karalar, bu süre içerisinde ekip olarak 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını bildirdi.

Karalar, "Daha önce depremi yaşamış olmak, oradaki insanları daha iyi anlamamıza neden oldu." ifadesini kullandı.