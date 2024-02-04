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Depremde bebekleri koruyan hemşire Gazal Çalışkan, birinci yılda da görevinin başında

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken kayıtlara geçen görüntüleriyle hatırlanan hemşire Gazal Çalışkan, depremin birinci yılında yine bebeklerin başında olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken kayıtlara geçen görüntüleriyle hatırlanan hemşirelerden Gazal Çalışkan, depremin birinci yılında yine bebeklerin başında olacak.

6 Şubat'taki Pazarcık merkezli ilk depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle takdir toplayan hemşire Gazal Çalışkan, görevini aynı serviste sürdürüyor.

Çalışkan, AA muhabirine, deprem anında hem insani hem de mesleki olarak kaçmanın aklından geçmediğini, bebeklerin kendilerinin emanetinde olduğunu ve bu sorumlulukla çalıştıklarını söyledi.

"O bebekler bizim elimize bakıyor, ben çıkarım kurtarırım kendimi ama onların öyle bir şansı yok. Bu bizim vicdani sorumluluğumuz. Görevimizi yaptık biz." diyen Çalışkan, güvenlik kamerası görüntülerinin basında yer almasından sonra güzel dönüşler aldığını belirtti.

"Bebeklerin ebeveynleri daha sonra gelip bize teşekkür etti"

Hastanede ekip arkadaşlarından, çevresinden ve sokakta görenlerden güzel sözler duyduğunu aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çok insan bana ulaştı, güzel şeyler söyledi. Benim için büyük bir şey değil ama daha sonra bakınca büyük bir şey yaptığımı fark ettim. Depremi yaşayan herkeste bir travma oluştu. 6 Şubat'ta yine nöbetçiyim. Dilerim, bir 6 Şubat daha yaşamayız. Herkes maddi ve manevi zarar gördü. O anları yaşamayı kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. O gün burada 6 bebeğimiz vardı, şimdi daha fazla. Bebek sayımız daha fazla olduğu ana denk gelseydi nasıl olurdu bilemiyorum. En küçük bir sarsıntıda bile korkuyoruz artık."

Güvenlik kamerası kayıtlarında kendini izlediği zaman duygulandığını ifade eden Çalışkan, deprem anında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Çalışkan, "Görüntüden önce çok büyük bir şey yaptığımızı düşünmüyorduk ama izledikten ve gelen yorumlardan sonra yaptığımızın farkına vardık. Elimizden geleni yaptık. Bebeklerin ebeveynleri daha sonra gelip bize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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