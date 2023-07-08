Depremde bacağını kaybeden genç, 5 ay sonra ilk adımlarını attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Cezayiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerde annesiyle enkaz altında kaldı. Annesi hayatını kaybeden 35 yaşındaki Cezayiroğlu, enkazdan çıkarıldı ancak oluşan hayati risk nedeniyle sağ bacağını kaybetti.

Ankara'daki tedavisinin ardından protez arayışına giren Cezayiroğlu'na beklediği haber, sosyal medyadan ulaşarak yardım istediği doktorundan geldi.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, bir paylaşımının altına yorum yapan gence "Hemen gel, seni hastaneye bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Annemin son sözleri 'hakkını helal et' oldu"

Ardından hızla protez uygulama süreci başlayan Cezayiroğlu, bu sayede 5 ay sonra yeniden ilk adımlarını atabilmenin mutluluğunu yaşadı. Cezayiroğlu'nun bu anlarına AA ekibi de tanıklık etti.

Zor günler geçirdiğini, buruk bir mutluluk yaşadığını dile getiren Cezayiroğlu, "Deprem esnasında kedim üzerime atlayıp beni uyandırdı. Cep telefonumu alıp annemin odasına koştum. Bina üzerimize yıkıldı. Annem orada 3-4 dakika içerisinde vefat etti, son sözleri de 'Ben ölüyorum oğlum, hakkını helal et.' oldu." dedi.

Enkazdan kardeşinin yardımıyla çıktığını, üzerine düşen dolap parçası ve beton nedeniyle sağ bacağında ezilme olduğunu ve bunun üzerine Adana'da hastaneye sevk edildiğini anlatan Cezayiroğlu, "17 Şubat akşamını hiç unutamıyorum. Doktor gelip 'Mustafa, her şeyi denedik ama böbreklerin düzelmiyor. Seni ameliyat etmezsek bu geceyi çıkaramayacaksın.' dedi. 18 Şubat günü sağ bacağım ampute edildi, bir hafta sonra böbreğim düzeldi." ifadelerini kullandı.

"Böyle hızlı yanıt almayı beklemiyordum"

Adana'da 2 ay hastanede kaldığını, ardından Ankara'da bir süre Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gördüğünü, mayısta taburcu edildikten sonra protez araştırmalarına başladığını belirten Cezayiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Twitter'da tesadüfen gördüğüm Özlem hocanın paylaşımına yorum yapıp yardım istedim. Hocam, anında yanıt verdi, 'Seni Hacettepe'ye bekliyorum.' dedi. Çok şaşırdım, böyle hızlı yanıt vermesini beklemiyordum. Bir de seçimde Antakya'ya annemin mezarını ziyarete gitmiştim ve orada 'Anne sen de yoksun, bacağımı da kaybettim, protez bulamadım.' diyerek çok ağlamıştım. Mezarlıktan çıktım, 2 saat sonra Özlem hoca aradı, ilk muayene günümü verdi. Sanki annem dua etmiş gibi, çok acayipti."

"Hayattan kopmayacağım"

Kardeşiyle hemen Ankara'ya döndüklerini, protez ölçüm ve uygulama süreçlerinin başladığını anlatan Cezayiroğlu, "Motosiklet kullanmayı çok severdim, bundan sonra kullanamayacağım ama bisiklet kullanabilmek istiyorum. Özlem hocama bu talebimi iletince buna uygun bir protez hazırlandı." diye konuştu.

Cezayiroğlu, proteziyle ilk adımlarını atarken yaşadığı duyguları da şu sözlerle dile getirdi:

"5 ay sonra ilk kez ayağa kalktım. İlk adımımı attığımda çok duygulandım çünkü annem aklıma geldi. Beni böyle görseydi ne olurdu, sevinir miydi üzülür müydü diye düşündüm. Elbette eskisi gibi olamayacağım ama böyle de hayallerimi gerçekleştirmek için çabalayacağım. Eskiden motosiklet kullanıyordum, kamp yapıyordum, dalışa gidiyordum. Protezimle de hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim, hayattan kopmayacağım."

Sosyal medyada "bionicman" ismiyle tanınıyor

Sosyal medyada ampute sporcuları takip edip onlardan ilham aldığını vurgulayan Cezayiroğlu, "Benim gibi insanlar da asla morallerini bozmamalı, hayatın devam ettiğini unutmamalı. Depremin ardından 'bionicman' isimli bir sosyal medya hesabı açmıştım, oradan çok sayıda insanla tanıştım, bana sosyal medya üzerinden çok ciddi moral ve destek verdiler. Onların dualarını almak beni çok motive etti." dedi.

Depremde evlerinin yanı sıra Antakya'daki dükkanının yıkıldığını aktaran Cezayiroğlu, kardeşiyle yeni bir yaşam kurmak için çabaladıklarını kaydetti.

"Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini alacak"

Dekan Prof. Dr. Özlem Ülger de Cezayiroğlu'nun tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mustafa, bize geldiğinde durumu stabildi ve proteze uygundu. Önce yapılması gereken fizik tedavi uygulamalarını gerçekleştirdik, daha iyi hale geldiğinde de ölçüleri alınarak protez yapım aşamasına geçildi. Bugün de ilk adımlarını attı. Mustafa, bundan sonraki süreçte protezini kullanabilmeye yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini alacak. Bu konuda deneyimli ekibimizle bu süreci de üstlenip sürdüreceğiz. Çünkü hedefimiz Mustafa'nın sadece protezini alıp gitmesi değil. Hayalleri, beklentileri var ve bunları gerçekleştirebilmesi için proteziyle bütünleşmesi, bedensel olarak buna alışması gerekiyor. Eğitimler bu nedenle çok önemli."

Protez kullanacak kişilere "Mutlaka eğitim alın" uyarısı

Prof. Dr. Ülger, ortez ve protez kullanacak herkesin bu eğitimleri mutlaka alması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı firmaların sadece protez yapıp kişilere teslim ettiğini anlatan Ülger, "Önemli olan kişilerin kullanacağı proteziyle eğitim alması. Eğitimlerde vücut, kas, eklem hareketlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra fonksiyonel birtakım aktiviteler yer alıyor. Bu süreç tamamlanmadığında kişiler protezini tam olarak kullanamıyor, bağımsız bir birey olarak yapmak istediklerini yapamıyor. Tüm ortez, protez kullanan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin bu alandaki ilk fakülte olduğuna dikkati çeken Ülger, şunları kaydetti:

"62 yıldır bu uygulamaları yapıyoruz, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini veren de tek yeriz. Deprem nedeniyle kişiler bir gecede engelli oldu, keşke olmasaydı ama maalesef bu deprem yaşandı. Fakat bu durumdaki kişiler protezleriyle birlikte uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimlerini alırsa her biri toplumda bağımsız bir birey olarak yaşamlarına devam edebilir. Lütfen hiçbir zaman morallerini bozmasınlar, bizler onlara destek olmaya her zaman hazırız. Kapımız herkese açık, seve seve bu desteğe de hazırız, yeter ki umutlarını kaybetmesinler."