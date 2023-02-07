Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (12)

32 SAATİN ARDINDAN MUCİZE KURTULUŞ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye'nin dört bir yanından arama- kurtarma ekipleri, bölgelere gönderildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 personel de 3 itfaiye aracı ile afet bölgesine ulaşarak arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalarda itfaiye ekipleri, 3'ü çocuk 7 kişiyi sağ çıkardı. Elbistan ilçesinde itfaiye ekipleri, ilk olarak çöken 7 katlı binanın altında mahsur kalanlara ulaşmak için mücadele etti. Kurtarma çalışmalarında önce ailenin en küçük üyesine ulaşıldı. 5 yaşındaki çocuğun enkazdan çıkarılması sırasında itfaiye ekipleri, büyük sevinç yaşadı. Ekipler, daha sonra ailenin diğer üyelerine de sağ ulaşmayı başardı. İtfaiye ekipleri, 32 saat sonra da 10 yaşındaki çocuğa sağ ulaştı. Enkazlardan kurtarılanlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.