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Denizli'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Tağcı yönetimindeki 20 BAT 83 plakalı hafif ticari araç, Menteş Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Tağcı ile beraberindeki Mehmet D, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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